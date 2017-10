Ενισχύσεις για τσάντες και πως να τις χρησιμοποιήσεις

Μιας και πιάσαμε τη θεωρία για τις τσάντες, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε και για τις ενισχύσεις. Στα αγγλικά θα τις συναντήσεις ως interfacing ή interlining ή εάν επισκέπτεσαι αμερικάνικα site θα τις βρεις και σαν stabilizers. Ενισχύσεις υπάρχουν πολλές. Το θέμα είναι πότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ποιά. Εμείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε. Βουτιά στον κόσμο των ενισχύσεων, λοιπόν!

Πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να πούμε πολύ γρήγορα οτι το άρθρο αυτό αφορά στις ενισχύσεις για τσάντες και μόνο. Γιατί εάν ανοίξουμε γενικά το κεφάλαιο των ενισχύσεων θα χρειαστεί να γράψουμε ολόκληρο βιβλίο. Γιατί στη ραπτική οι ενισχύσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες, ιδιαίτερα όταν ράβουμε ρούχα. Πιθανόν να έχεις ακούσει για τις ενισχύσεις που βάζουμε σε γιακάδες, πέτα, μπάσκες φούστας κτλ.

Ας αφήσουμε, λοιπόν, τα πολύ πολύπλοκα στην άκρη και ας αρχίσουμε από τα βασικά.

Τι είναι οι ενισχύσεις;

Οι ενισχύσεις ανήκουν στην κατηγορία των βοηθητικών υφασμάτων. Τις χρησιμοποιούμε για να ενισχύσουμε το ύφασμά μας και να δώσουμε στην τσάντα μας την μορφή και το σχήμα που θέλουμε. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ενισχύσεων: αυτές που είναι σαν ύφασμα (woven) και αυτές που είναι συνθετικές και μοιάζουν περισσότερο με χαρτί (non woven). Αυτές οι δύο κατηγορίες πάλι χωρίζονται η κάθε μια σε άλλες δύο: οι ενισχύσεις που είναι σιδερότυπες, δηλαδή έχουν κόλλα από τη μια πλευρά και κολλάνε στο ύφασμα με το σίδερο (iron on) και αυτές που ράβονται μέσα στις ραφές τις τσάντας (sew in). Κοινώς υπάρχουν 4 βασικά είδη ενισχύσεων: 1. Υφασμένη ραφτή 2. Υφασμένη σιδερότυπη 3. Μη υφασμένη ραφτή 4. Μη υφασμένη σιδερότυπη. Καλά έως εδώ;

Από εκεί και πέρα κάθε ενίσχυση κυκλοφορεί σε διαφορετικές διαβαθμίσεις πάχους: λεπτή, μέτρια, χοντρή, για να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες για διαφορετικά σχέδια τσάντας από διάφορα είδη και τύπους υφασμάτων.

Κάποιοι θεωρούν ως ενισχύσεις και τις βάτες ή fleece. Οι βάτες δεν είναι χρήσιμες μόνο για το patchwork, αλλά και για να δώσουν σε μια τσάντα όγκο. Τις βάτες θα τις βρεις σε ποικιλία, από πολύ λεπτές σε πιο χοντρές, και από φυσικά ή συνθετικά υλικά, όπως π.χ. οι βάτες από βαμβάκι ή σόγια και οι βάτες από πολυστέρα.

Γιατί να βάλω ενίσχυση στην τσάντα μου; Τι θα γίνει εάν δεν βάλω;

Όπως είδαμε και στο άρθρο με τα είδη τσάντας, κάθε τσάντα έχει συγκεκριμένο σχήμα και άρα απαιτήσεις στο πως πρέπει να ραφτεί. Η ενίσχυση μας βοηθάει στο να κρατήσει η τσάντα μας το σχήμα της. Σε κάποια σχέδια πράγματικά δεν έχει καμμιά σημασία εάν θα βάλουμε ενίσχυση ή όχι. Σε άλλα όμως είναι απαραίτητη. Εάν ράβεις την πρώτη σου τσάντα, μπορείς και να μην την χρησιμοποιήσεις. Εάν όμως θέλεις να φτιάξεις κάτι που θα είναι όμορφο, αλλά θα έχει και διάρκεια στον χρόνο, τότε σίγουρα θα πρέπει να βάλεις ενίσχυση. Και σίγουρα όχι μόνο μια. Γιατί οι ενισχύσεις χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Μπορεί να χρειαστεί να βάλεις κάτι πιο χοντρό στα χερούλια μια τσάντας ή στον πάτο της και άλλο στα πλαινά της για παράδειγμα.



Πώς θα διαλέξω ποιά ενίσχυση να χρησιμοποιήσω;

Πολλά από τα σχέδια ή πατρόν τσάντας που κυκλοφορούν εκεί έξω, ακόμη και τα δωρεάν, συνηθίζουν να αναφέρουν εάν χρειάζεται ενίσχυση, ποιά ακριβώς και που και πως θα την βάλεις. Πριν όμως ξεκινήσεις την τσάντα σου θα πρέπει να έχεις σκεφτεί τι αποτέλεσμα θέλεις να πετύχεις. Πώς θα είναι η τσάντα σου; Θα πρέπει να στέκεται μόνη της; Θα της βάζεις πολύ βάρος και άρα χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση στα χερούλια; Θα είναι τύπου κουτί ή θέλεις απλώς να στέκεται όμορφα;

Επιπλέον, τεράστιο ρόλο στο πως θα διαλέξεις ποιά ενίσχυση θα χρησιμοποιήσεις παίζει το ύφασμα που έχεις επιλέξει να δουλέψεις. Όπως είναι κατανοητό, άλλη ενίσχυση θα χρειαστείς εάν δουλεύεις με λεπτό ύφασμα σατέν και άλλο εάν δουλεύεις με υφάσματα χοντρά, τύπου ταπετσαρίας. Σαν γενικό κανόνα θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου οτι βάζουμε στο ύφασμά μας ενίσχυση λίγο πιο λεπτή από το ύφασμα που δουλεύουμε. Άρα στο σατέν ύφασμα βάζουμε σίγουρα την πιο λεπτή ενίσχυση και το ύφασμα ταπετσαρίας την πιο χοντρή.

Ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως δουλεύει τι, είναι να πειραματιστείς. Μόνο εάν χρησιμοποιήσεις διαφορετικές ενισχύσεις σε διαφορετικές περιπτώσεις μπορείς να πεις με σιγουριά τι χρειάζεται, ποιά τσάντα. Οπότε για άλλη μια φορά η εμπειρία θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο.



H φωτογραφία δείχνει τη διαφορά της υφασμένης από την μη υφασμένη ενίσχυση (www.dogundermydesk.com)

Πώς θα την ζητήσω στο κατάστημα με τα είδη ραπτικής;

Παρόλο που στην χώρα μας όλο και περισσότερα καταστήματα ραπτικής διαθέτουν τις ενισχύσεις που κουβεντιάσαμε, οι περισσότεροι καταστηματάρχες, έχοντας μείνει λίγο πίσω στην εξέλιξη των πραγμάτων έχουν ελάχιστη ποικιλία στα μαγαζιά τους. Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο εάν μπείτε στο κατάστημα ζητώντας ακριβώς αυτό που θέλετε. Για να συννενοηθείτε σε πρώτη φάση θα πρέπει να ζητήσετε καρίνα. Μετά θα πρέπει να περιγράψετε εάν αυτή η καρίνα θα είναι ραφτή ή θερμοκολλητική (με το σίδερο που λέγαμε) και μετά εάν θα είναι λεπτή, μέτρια ή χοντρή. Τέλος, εάν υπάρχει ζητήστε την υφασμάτινη ή χάρτινη που λέγαμε. Μπορεί να ακούσετε και όρους όπως βλιζελίνη, βιλεντόνι κτλ. Οι όροι προέρχονται από την πιο γνωστή εταιρία με ενισχύσεις στον κόσμο, την Vlieseline ή Vilene για τους Αμερικάνους. Συχνά με την βλιζελίνη οι έμποροι εννοούν την πιο χοντρή, θερμοκολλητική καρίνα. Εάν πάλι θέλεις να παραγγείλεις από το εξωτερικό, θα πρέπει να βρεις πρώτα τον τύπο ενίσχυσης που ψάχνεις με τους όρους που σου δώσαμε, να σημειώσεις τον κωδικό της εταιρίας (συνήθως με τον κωδικό είναι πιο σαφή τα πράγματα) και να ψάξεις έτσι ευκολότερα.

Θετικά και αρνητικά της κάθε ενίσχυσης;

Ενισχύσεις Θετικά Αρνητικά Σιδερότυπη Μένει σε ένα μέρος και δεν κουνιέται. Σταθεροποιεί το ύφασμα και το κάνει ευκολότερο να το δουλέψεις. Κάνει το ύφασμα πιο χοντρό και άκαμπτο. Μπορεί να αλλάξει δραστικά την υφή και τη συμπεριφορά του υφάσματος (μερικές φορές αυτό πειράζει και μερικές όχι). Μπορεί να κάνει ζάρες και ελαττώματα σε κάποιο ύφασμα, ακόμη και εάν το εφαρμόσεις σωστά. Ραφτή Προσθέτει πάχος, σταθερότητα και όγκο στο ύφασμα, χωρίς όμως να αλλοιώνει την συμπεριφορά του. Δεν αφήνει ζάρες και ελαττώματα στο ύφασμα. Μπορείς να προσαρμόσεις τον όγκο, κόβοντας και αφαιρώντας εύκολα κομμάτια της ενίσχυσης από τις ραφές. Δυσκολεύει λίγο την διαδικασία ραφής του υφάσματος στην ραπτομηχανή. Θα πρέπει να την τοποθετήσεις με καρφίτσες και έτσι να έχεις το νου σου σε περισσότερες στρώσεις υφασμάτων, όταν ράβεις.

Ενισχύσεις Θετικά Αρνητικά Υφασμένη Κουνιέται και «ντραπάρει» με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρεται το ύφασμα. Η σιδερότυπη εκδοχή είναι πιο εύκολη στο να κολληθεί και ευκολότερο να βγει εάν κάνεις κάποιο λάθος. Γενικά κάνει λιγότερες ζάρες και ελαττώματα. Υψηλό κόστος και δύσκολη διαθεσιμότητα. Θα την βρεις μόνο σε συγκεκριμένα πάχη. Μη υφασμένη Διαθέσιμη σε πολλά πάχη και τύπους. Είναι πιο φτηνή και διαθέσιμη σχεδόν παντού. Η σιδερότυπη μπορεί να κάνει ζάρες και ελαττώματα, ιδιαίτερα σε μέρη του σχεδίου που είναι καμπύλες. Ενδέχεται να αλλάξει την υφή και την εμφάνιση του υφάσματός σου. Σχίζεται πιο εύκολα από την υφασμένη.



Η φωτογραφία είναι από το www.makeit-loveit.com

Είμαι αρχάριος! Με τι να ξεκινήσω;

Εάν είσαι αρχάριος, τότε καλό είναι να ξεκινήσεις δουλεύοντας με βαμβακερά υφάσματα τύπου σεντόνι και απλά σχέδια. Οπότε εάν τώρα συγκεντρώνεις τα υλικά σου προτείνουμε να αποκτήσεις λίγη λεπτή βάτα, μέτρια μη υφασμένη ενίσχυση σιδερότυπη και μέτρια υφασμένη ραφτή. Έτσι, θα μπορείς να συγκρίνεις και τις δύο διαφορετικές ποιότητες, ώστε να γνωρίζεις όσο προχωράς τι ταιριάζει καλύτερα στα project σου.

Πώς θα την τοποθετήσω;

Οι ενισχύσεις τοποθετούνται στην ανάποδη πλευρά του υφάσματος, είτε είναι ραφτές, είτε σιδερότυπες. Κάθε εταιρία και κάθε τύπος ενίσχυσης ενδέχεται να χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση και τοποθέτηση, οπότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για παράδειγμα, κάποιες ενισχύσεις χρειάζονται να πλυθούν πριν ραφτούν, ώστε να μπούν πριν κολληθούν στο ύφασμα. Γι’ αυτό και είναι καλό να αγοράζετε πάντα επώνυμα προϊόντα με σαφείς οδηγίες. Μεγάλες εταιρίες όπως η Vlieseline έχουν ακόμη και ξεχωριστά video για την τοποθέτηση του κάθε προϊόντος τους.

Αυτά, λοιπόν, για τις ενισχύσεις. Ελπίζουμε να σε κατατοπίσαμε!

Καλά ραψίματα!

H φωτογραφία της εισαγωγής είναι από το www.burdastyle.com