Ανανέωσε το παλιό σου σκαμπό

Εάν υπάρχει στο σπίτι σου κάποιο παλιό σκαμπό, τότε σίγουρα θα βρεις αυτό το άρθρο πολύ χρήσιμο. Εμείς μεταμορφώσαμε ένα παλιό σκαμπό με τα χρώματα RENO της V33 για έπιπλα. Έλα να σου δείξουμε πως!

Πριν ξεκινήσουμε να σου πούμε λίγα πράγματα για τα χρώματα RENO της V33 που ίσως να μην γνωρίζεις.

Εκτός από το οτι είναι χρώματα καθάρα Do it Yourself, είναι φτιαγμένα για να μπορείς μόνος/η σου να αλλάξεις τα έπιπλα, τα πλακάκια του μπάνιου, τα δάπεδα του σπιτιού, ακόμη και τα καλοριφέρ σου.

– Είναι χρώματα νερού, δεν μυρίζουν, τα εργαλεία καθαρίζονται εύκολα με νερό, δεν περιέχουν επικίνδυνα χημικά

– Δεν χρειάζονται αραίωμα και εφαρμόζονται απευθείας στις επιφάνειες

– Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία της επιφάνειας για την εφαρμογή τους – όχι τρίψιμο, όχι αστάρι. Μόνο πολύ καλό καθάρισμα!

– Οι συσκευασίες είναι μικρές και εύχρηστες, σχεδιασμένες για να βουτάς το ρολό ή το φραδύ πινέλο απευθείας μέσα στη συσκευασία!

– Είναι εξαιρετικά εύκολα στην εφαρμογή τους, καθώς απλώνονται ομοιόμορφα καθώς στεγνώνουν.

Για να μάθεις περισσότερα για τα συγκεκριμένα χρώματα προτείνουμε να διαβάσεις το σούπερ αναλυτικό άρθρο που έχουμε γράψει με τίτλο «Χρώματα DIY ανακαίνισης RENO της V33» και φυσικά στο site των χρωμάτων εδώ www.v33-renovation.gr

Λοιπόν, στο project μας…

Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για να μεταμορφώσουμε το σκαμπό αυτό είναι:

Χρώμα RENO της V33 για έπιπλα χρώμα Chilli Red Satin και White Satin

Χαρτοταινία καλής ποιότητας ειδική για βάψιμο

Πινέλο για βερνικοχρώματα

Καθαριστικό γενικής χρήσης

Πανάκι καθαρισμού

Ξυλάκια ή αναδευτήρες

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις είναι να καθαρίσεις πάρα μα πάρα πολύ καλά το έπιπλο που πας να βάψεις. Είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά να περιμένεις να στεγνώσει πολύ καλά πριν πας να βάψεις. Μπορείς εάν θέλεις να ρίξεις μια ματιά στις πιο αναλυτικές οδηγίες προετοιμασίας που θα βρεις εδώ.

Επίσης, επειδή την πατήσαμε θα σου πούμε το εξής. Τα χρώματα RENO δεν χρειάζονται ούτε γυαλοχαρτάρισμα, ούτε αστάρι. ΑΛΛΑ! Αν το έπιπλό σου προέρχεται από άγνωστο μέρος (όπως εμάς που ήταν στα σκουπίδια) μπορείς να του περάσεις ένα αστάρι για να είσαι σίγουρος.

Το δικό μας σκαμπό για παράδειγμα είχε κάποιου είδους λάδι επάνω και όταν βάφτηκε έβγαλε λεκέ στην επάνω πλευρά… αυτό δεν μπορούσαμε να το έχουμε προβλέψει, οπότε έχε το νου σου αν δεν ξέρεις τι έχει περάσει το έπιπλο που θες να μεταμορφώσεις.

Για να κάνεις σχέδιο επάνω στο σκαμπό όπως κάναμε εμείς θα χρειαστείς καλή χαρτοταινία. Εμείς θέλαμε να κάνουμε δείγμα πως ήταν το σκαμπό άβαφτο, λευκό (που είναι πιο απαιτητικό χρώμα) και πιο σκούρο χρώμα. Μας βγήκε όμως ωραίο το σχέδιο και το κρατήσαμε έτσι.

Μπορείς να βάλεις χαρτοταινία και στα ποδαράκια και να βάλεις το πόδι επάνω σε κάποιο καπάκι για να μπορείς να βάψεις πιο εύκολα.

Ξεκίνα ανακατεύοντας πολύ πολύ καλά το χρώμα σου με ένα ξυλάκι ή αναδευτήρα.

Πέρνα το χρώμα με το πινέλο σου και άφησε να στεγνώσει καλά. Η φωτογραφία είναι από το πρώτο χέρι… Πριν περάσεις σε επόμενο χέρι σιγουρέψου οτι έχει στεγνώσει πολύ πολύ καλά το προηγούμενο χέρι.

Και αυτή η φωτογραφία είναι από το 3ο χέρι. Συνήθως 2 χέρια αρκούν και τελικά είναι και θέμα γούστου κατά πόσο θέλεις να φαίνονται τα νερά του ξύλου ή όχι.

Με τον ίδιο τρόπο περάσαμε και το λευκό χρώμα… κι εδώ το περάσαμε με 3 χέρια.

Ε βουαλά! Έτοιμο το σκαμπό με το περίεργο σχέδιο.

Εννοείται οτι δεν χρειάζεται να κάνεις το ίδιο κι εσύ… Πάντως ομολογουμένως η διαφορά του πριν με το μετά είναι εντυπωσιακή!

Το συγκεκριμένο σκαμπό είχε και το αδερφάκι του, το οποίο έχουμε επίσης μεταμορφώσει με διαφορετική τεχνική. Μπορείς αν θέλεις να ρίξεις μια ματιά και σε αυτό το άρθρο για να δεις τι σε βολεύει καλύτερα.

Δες εδώ «Ανανέωση σκαμπό με χρώμα κιμωλίας»

Προτείνουμε να δοκιμάσεις κι εσύ τα χρώματα RENO της V33 και να ανανεώσεις τα έπιπλά σου εύκολα, γρήγορα και οικονομικά!