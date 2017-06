Τι μπορώ να φτιάχνω και να πουλάω τελικά;

Φτιάχνεις χειροποίητα είδη, αλλά διστάζεις να τα πουλήσεις online γιατί δεν εμπίπτουν στην κλασική κατηγορία κόσμημα/ αξεσουάρ; Κακώς! Όλα τα καλοφτιαγμένα χειροποίητα είδη μπορούν να βρουν τη θέση τους στην αγορά.

Είναι τώρα μερικές ημέρες που το ftiaxto.gr σε συνεργασία με το jamjar.gr έχει ξεκινήσει έναν τύπου «διαγωνισμό» για όσους και όσες από εσάς εκεί έξω φτιάχνετε χειροποίητα πραγματάκια και έχετε τη διάθεση να μας τα στείλετε, να τα αξιολογήσουμε και στη συνέχεια να διεκδικήσετε μια δωρεάν συνδρομή στο jamjar.gr.

Εάν δεν έχεις ιδέα για τι πράγμα μιλάω, τότε καλύτερα να ρίξεις μια ματιά στο άρθρο «Είσαι δημιουργός; Θέλουμε να δούμε την δουλειά σου!» που τα εξηγεί όλα αναλυτικά. By the way, υπάρχει ακόμη χρόνος να συμπληρώσεις την αίτηση και να λάβεις μέρος, μέχρι και την Πέμπτη 29 Ιουνίου. Διάβασε ντε το άρθρο… εγώ θα τα λέω όλα;

Συχνά, πυκνά, λοιπόν, και ιδιαίτερα με αφορμή τον διαγωνισμό αυτό, μας ρωτάτε τι πράγματα να φτιάξετε για να πουλήσετε περισσότερο ή μοιράζεστε μαζί μας την ανησυχία οτι «ε, μόνο κοσμήματα και αξεσουάρ πωλούνται στις online αγορές».

Κορίτσια και αγόρια επιτρέψτε μου να διαφωνήσω κάθετα! Νομίζω οτι ο χρυσός κανόνας είναι ένας και μόνο ένας.

Τα χειροποίητα που είναι προσεγμένα σε αισθητική και αποτέλεσμα, άσχετα με το τι είναι, θα εκτιμηθούν και θα αγοραστούν και από το αντίστοιχο κοινό.

Εάν σχεδιάζετε να κάνετε αυτό που αγαπάτε επάγγελμα, τότε προτείνω να στρωθείτε στη δουλειά, να επιλέξετε καλά υλικά, να εξασκηθείτε πολύ στην τεχνική σας μέχρι το αποτέλεσμα να είναι καλό ποιοτικά και να μην σκέφτεστε οτι μόνο τα σκουλαρίκια και οι χάντρες πάνε καλά στις online αγορές.

Και για να σας πείσω οτι όλοι οι καλοί χωράνε, έκανα μια μικρή βόλτα στο jamjar.gr και διάλεξα από κάθε κατηγορία κάποια δημιουργία που δεν χωρά στην κατηγορία κόσμημα/ αξεσουάρ, αλλά θα την αγόραζα με μεγάλη χαρά!

Και για να μην παρεξηγηθώ, εννοείται οτι υπάρχουν εκεί έξω και εξαιρετικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που αξίζει όχι μόνο να τα δεις, αλλά και να τα αγοράσεις!

Ελπίζω να σου δώσαμε έμπνευση για να ξεπεράσεις τους ενδοιασμούς σου και να αρχίσεις να φτιάχνεις!

Και θυμίζω ξανά οτι μέχρι και την Πέμπτη 29 Ιουνίου μπορείς να μας στείλεις να δούμε κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα της δουλειάς σου και έτσι να μπεις σε έναν διαγωνισμό ταλέντων για χειροτέχνες που θα αναδείξει 5 (και περισσότερους) νικητές! Δες το update σχετικά με την ανάδειξη των νικητών εδώ.

Σε περιμένουμε!