Ένα από τα πράγματα που μας αρέσει πολύ να κάνουμε στο ftiaxto.gr είναι να σου συστήνουμε νέους έλληνες και ξένους δημιουργούς που ξεχωρίζουν για την δουλειά τους. Χωρίς πολλά πολλά, λοιπόν, πες γεια στη Manousenia!

Η Μανουσένια είναι Interior Designer, μένει στην Θεσσαλονίκη και τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε να ασχολείται με τις χειροποίητες δημιουργίες και συγκεκριμένα τον custom σχεδιασμό, είτε αυτό αφορά μια διοργάνωση εκδηλώσεων, είτε αυτό αφορά μια δημιουργία, η οποία θα δώσει την δική της ιστορία στον χώρο σου και στην καθημερινότητα σου. Θα βρεις τη δουλειά της στο μαγαζί της στο jamjar.gr

Ας αφήσουμε όμως την ίδια να μας πει περισσότερα για τον εαυτό της…

Πάντα είχα μια αδυναμία στο διαφορετικό και στο καλλιτεχνικό, αλλά αφορμή για όλο αυτό το ταξίδι ήταν η άφιξη ενός νέου μέλους στην οικογένεια μας και η άμεση ενασχόληση μου με τα παιδιά. Η φαντασία και απλότητα των μικρών παιδιών ήταν αρκετή για να ξεκινήσω να ασχολούμαι με διάφορες κατασκευές.

«Εvery great design degins with an even better story»

Στο jamjar.gr μπήκα τον Φεβρουάριο του 2016 και το βρήκα μια πολύ καλή ευκαιρία να εκθέσω τις δημιουργίες μου, θεωρώντας το ένα προσεγμένο site χειροποίητων δημιουργιών.

1. Περιέγραψέ μας μια συνηθισμένη σου μέρα

Η μέρα μου ξεκινά πολύ νωρίς το πρωί, μιας και λατρεύω την δημιουργική ηρεμία που σου προσφέρει το πρωινό ξύπνημα. Στην διάρκεια της ημέρας θα οργανώσω τις δουλείες μου και θα κατέβω στο κέντρο της πόλης, είτε για επαγγελματικές συναντήσεις είτε για αγορές υλικών, συνδυάζοντας κάποιες μικρές στιγμές χαλάρωσης.

2. Που βρίσκεις την έμπνευσή σου;

Η έμπνευση μου πηγάζει από την καθημερινή απλότητα, και αυτή την απλότητα μου την προσφέρουν τα μικρά παιδιά, για αυτό και η πλειοψηφία των δημιουργιών μου αφορούν παιδιά. Αν έχω να σχεδιάσω έναν γάμο ή μια βάφτιση θεωρώ ότι η προσωπικότητα του ενδιαφερομένου είναι για μένα πηγή έμπνευσης.

3. Ποιά είναι τα εργαλεία/ υλικά που δεν μπορείς να αποχωριστείς για κανένα λόγο;

Λατρεύω το ύφασμα και το ξύλο, και ειδικά με αυτά τα δυο υλικά μπορείς να δημιουργήσεις κάτι αξιόλογο από το μηδέν. Δυο απλά υλικά που μπορούν να πάρουν σώμα και ψυχή. Γι αυτό κάθε δημιουργία μου την θεωρώ ένα παιδί μου, ένα κομμάτι του εαυτού μου.

4. Εάν λέγαμε οτι υπάρχουν 2 τύποι χειροτεχνών εκεί έξω ποιοί θα ήταν αυτοί; Εσύ σε ποιόν τύπο ανήκεις;

Για μένα υπάρχουν οι χειροτέχνες που ζουν μέσα από αυτό, αναπνέουν μέσα από κάθε δημιουργία τους και η ίδια η ζωή είναι πηγή έμπνευσης και οι χειροτέχνες που έχουν ακολουθήσει τον δρόμο αυτό γιατί είναι ίσως κάτι που θεωρείται in στις μέρες μας. Αλλά δυστυχώς το αντικείμενο τους δεν σου μιλάει, δεν έχει κάτι να σου πει.

Θεωρώ ότι ανήκω στην πρώτη κατηγορία, μιας και η δημιουργικότητα αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητας μου.

5. Αν μπορούσες να δώσεις μια μόνο συμβουλή σε κάποιον που ξεκινάει τώρα να φτιάχνει και να πουλάει τις δημιουργίες του ποιά θα ήταν αυτή;

Η συμβουλή μου θα ήταν να αγαπάει αυτό που κάνει, με πολύ υπομονή και επιμονή, διότι κάποια στιγμή θα έρθει η ανταπόδοσή.

6. Εάν δεν χρειαζόταν να κοιμάσαι ποτέ, τι θα τον έκανες αυτόν τον extra χρόνο;

Νομίζω ότι απλά πάλι θα δημιουργούσα!

7. Πόσο και σε ποια επίπεδα έχεις επωφεληθεί από τη συμμετοχή σου στο jamjar;

Η συμμετοχή μου στο jamjar είναι σημαντική για μένα, να δει το κοινό τις δημιουργίες μου και να γνωρίσει μέσα αυτές καλύτερα την Μανουσένια.

