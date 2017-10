Άλλο ένα βιβλίο από την ιέρεια του πλεξίματος Debbie Stoller. Το Stitch ‘n Bitch Crochet: The Happy Hooker αφορά το βελονάκι και όπως και τα υπόλοιπα βιβλία της Stoller , θα σε μυήσει στον μαγικό κόσμο του πλεξίματος με τον πιο απλό τρόπο!

Στο παρελθόν είχαμε παρουσιάσει τo Stitch ‘n Bitch: The Knitter’s Handbook (βραβευμένο από τους New York times ως best seller) και το Son of Stitch ‘n Bitch, βιβλία τα οποία μας βοήθησαν πολύ στο ξεκίνημά μας με το πλέξιμο.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου θα βρεις μια μικρή εισαγωγή στον κόσμο του πλεξίματος με βελονάκι, την επεξήγηση των εργαλείων και των νημάτων και τις βασικές πλέξεις μαζί με συγκεκριμένες τεχνικές.

Όσο προχωράει το βιβλίο, τόσο δυσκολεύουν οι πλέξεις, αλλά θυμήσου πρόκειται για ένα βιβλίο-εγκυκλοπαίδεια, το οποίο δεν χρειάζεται να διαβάσεις μονορούφι. Μαθαίνεις τις πλέξεις που χρειάζεσαι για τώρα και όταν είσαι έτοιμη να προχωρήσεις πας και παρακάτω.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου θα βρεις πολλά και διαφορετικά projects για να εξασκήσεις τα όσα έχεις μάθει.

Γενικά είναι ένα καλογραμμένο βιβλίο, με απλή και κατανοητή γλώσσα (στα Αγγλικά) και μας βοήθησε πολύ στο ξεκίνημά μας. Το συνιστούμε ανεπιφύλακτα!

Μπορείς να το προμηθευτείς από το amazon.co.uk.

