Καταστήματα πλεξίματος στην Ελλάδα

Μετά από μπόλικη αναζήτηση φτιάξαμε επιτέλους την λίστα με τα Καταστήματα πλεξίματος που υπάρχουν στην Ελλάδα, από τα οποία μπορείς να προμηθευτείς νήματα, βελόνες, βελονάκια και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για τις πλεκτές δημιουργίες σου.

Τα περισσότερα από τα παρακάτω καταστήματα έχουν δικό τους site και πολλά από αυτά πλέον λειτουργούν και σαν eshop, οπότε μπορείς να κάνεις τις αγορές σου από όπου και να βρίσκεσαι!

Σε περίπτωση που προμηθευτείς τα υλικά σου από κάποιο κατάστημα θα βοηθούσε πολύ εάν ανέφερες οτι το βρήκες στην λίστα με τα καταστήματα πλεξίματος του Ftiaxto.gr. Ευχαριστούμε!

Καλά πλεξίματα, λοιπόν!

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΔΡΑΧΤΙ

Φρύνης 49 Παγκράτι

Τηλ. 210 7511329

www.adraxti.gr

ANEMH

Πατρ. Γρηγορίου Ε 21, Αγία Παρασκευή

Τηλ. 210 6534949

www.kouvaria.gr

ΑΦΡΑΤΗ ΜΑΛΛΟΥ

1. Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 1 (Πλ. Εσπερίδων), Γλυφάδα

Τηλ. 213 025 2079

2. Χαβρίου 1 & Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα

Τηλ. 216 800 8937

www.afratimallou.gr

ΜΑΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Λεωφόρος Ηρακλείου 244, Νέα Ιωνία

Τηλ. 210 2790105

www.malliavasileiadi.gr

ΓΑΓΚΟΣ ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ

Μιχαήλ Βόδα 130 – 134 & Περγάμου, Αθήνα

Τηλ. 210 8221610

www.ergoheira-gagos.com

CARINA

Χρ. Λαδά 5, Γαλάτσι

Τηλ. 210 2927768

www.carinashop.gr/

ΕΡΓΟΧΕΙΡΟ

Κλειτίου 8, πάροδος Ευαγγελιστρίας, Σύνταγμα, Αθήνα

Τηλ. 210 3222894

www.ergohiro.gr

Π. ΖΕΝΕΛΗΣ – Δ. ΠΑΠΑΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Ο.Ε.

Κλιτείου 6, Αθήνα

Τηλ.: 210 3234102

HOBBY LOBBY

Κολοκοτρώνη 33, Αθήνα

Τηλ. 211 4060920

www.hobbylobby.gr

HEARTMADE COLLECTION (THE)

Βίαντος 18, Νέα Σμύρνη

Τηλ. 213 0377863

www.theheartmadecollection.gr

IT TOOK TWO

Φωκίδος 3, Αμπελόκηποι, Αθήνα

Τηλ. 211 4015746

ittooktwo.blogspot.gr

KANGAROO

1. Κολοκοτρώνη 44, Αθήνα

Τηλ. 210 3234939

2. Ευαγγελιστρίας 22, Αθήνα

Τηλ. 210 3234938

www.kangaroocraft.gr

ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αγ. Παρασκευής 23, Χαλάνδρι

Τηλ. 210 6821674

www.karaoglanis.com/

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

Μιλτιάδου 17, Αθήνα

Τηλ. 210 9585007

www.klironomos-eshop.gr

ΚΛΩΘΩ

Λ. Κύπριων Ηρώων 3, Ηλιούπολη,

Τηλ. 210 9919786

www.klotho.gr

—————————————————————

ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΗΜΑ

Υμηττού 22, Χολαργός

Τηλ. 210 6510556

www.kokkino-nima.gr

>> Δες την σελίδα του καταστήματος στο Ftiaxto.gr <<

—————————————————————

LANARTE

Μαβίλη 8, Άνω Πατήσια, Αθήνα

Τηλ. 211 4019343

ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΟΥΠΑ)

Ομήρου και Κοραή 1, Ν. Σμύρνη

Τηλ. 210 9859940



ΜP SERVICE

Κολοκοτρώνη 83, Βύρωνας

Τηλ. 210 7629126

www.mpservice.gr

ΜΠΕ

Επαμεινώνδα 76, Καλλιθέα

Τηλ. 210 942 6087

ΜΠΟΡΔΟΚΑ

Πίνδου 15, Περιστέρι

Tηλ. 210 5726472

mpordoka.blogspot.gr/

ΜΠΟΡΣΗΣ

Κριτοβουλίδου 20, Κάτω Πατήσια

Τηλ. 210 8322169

borsis.wixsite.com

ΝΤΟΡΕΛΛΙ

Ιφικράτους 7, Χαλάνδρι

Τηλ. 210 6848 890

www.dorelli.gr



ΠΟΛΥ ΚΑΡΠΕΤΑ

Αετιδέων 6, Χολαργός

Τηλ. 210 6532364



ΠΡΟΒΑΤΑΚΙ

Τηλ.



ΡΑΒΩ ΠΛΕΚΩ

Μητροπόλεως 32, Μαρούσι

Τηλ. 210 8050809

www.ravopleko.gr



ΣΑΚΑΛΑΚ

Κολοκοτρώνη 40, Αθήνα

Τηλ. 210 323 1710



—————————————————————

SHEEP & WOLVES

Ματσούκα 15, Αθήνα

Τηλ. 210 2289089

www.sheepandwolves.gr

>> Δες την σελίδα του καταστήματος στο Ftiaxto.gr <<

—————————————————————

—————————————————————

ΣΟΦΙΑ & ΚΑΤΙΑ

Λ.Πεντελης 39Α, Βριλήσσια

Τηλ. 210 8044313

>> Δες την σελίδα του καταστήματος στο Ftiaxto.gr <<

—————————————————————

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Καραολή-Δημητρίου 24, Πειραιάς

Τηλ. 210 4178229

www.e-sotiriou.gr

THE KNITTING CLUB

Αλατσατών 11, Νέα Ιωνία

Τηλ. 213 0344606

www.theknittingclub.gr



ΤΡΟΛΛΙΝΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 180, Τρίγωνο Αγίας Βαρβάρας, Χαλάνδρι

Τηλ. 210 6754759

ΤΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ

Αργολίδος 20, Γέρακας

Τηλ. 210 6612252



YARNS.GR

Μακεδονίας 4, Ν. Ιωνία

Τηλ. 210 2510867

www.yarns.gr



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ

Ερμού 9, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 533455

Γρ. Λαμπράκη 139, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 938695

Ι. Πασσαλίδη 59, Καλαμαριά

Τηλ. 2310 444003

www.giannopouloi.com

ELEGANT YARNS (MARIQUITA)

Γρ. Λαμπράκη 208, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2313 000100

www.elegantyarns.gr

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΣΙΖΟΓΛΟΥ (LANA KAM)

Αποθήκη: Γιαννιτσών 206, Θεσσαλονίκη

Γραφεία: Μητροπόλεως 40, 6ος όροφος, Κέντρο Θεσ/νίκης

Τηλ. 2310 225146

www.kamsizoglou.gr

HAPPY OWL – I LOVE HANDMADE

Εθνικής Αντίστασης 44, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2316 007795

ΝΟΥΛΙΚΑΣ

Ίωνος Δραγούμη 23, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 278200

www.noulikas.gr

TRELA NIMATA

Φιλιππουπόλεως 74, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 720981

www.trelanimata.gr/

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

CRAFTSTORE.GR

Κανάρη 22-24, Πάτρα

Τηλ. 2610 328328

www.craftstore.gr

ΚΟΥΜΠΟΤΡΥΠΑ

Χώρα Νάξου

Τηλ. 22850 24397

ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 10, Γιαννιτσά

Τηλ. 23820 82394

www.pleko.gr

ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Κωνσταντινουπόλεως 8, Σέρρες

Τηλ. 23210 26731

www.mallia-kouvaria.gr/

ΝΗΜΑΤΟΥΠΟΛΗ

Παπαφλέσσα 18, Λάρισα

Τηλ. 2410 258038

www.nimatoupoli.gr

ΠΕΡΙ ΠΛΕΚΩ

Πατρών 54, Βραχάτι Κορινθίας

Τηλ. 27410 50075

www.peripleko.gr/

ΠΛΕΞΙΣ

Γουναρη 113-119, Πάτρα

Τηλ. 2610 624327

www.pleksis.gr/

PLECTORIUM

23ης Οκτωβρίου 64, Λάρισα

Τηλ. 2413 016488

www.plectorium.com



PLEXI XANTHI

Παναγή Τσαλδάρη 52, Ξάνθη

Τηλ. 25410 74180

www.plexixanthi.gr/

ΣΟΦΙΑΔΗΣ

Κ.Καρτάλη 63, Ερμού, Βόλος

Τηλ. 24210 25853

www.sofiadis.com.gr

Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ

Κυρίλλου Λουκάρεως 6, Βαλιδέ Τζαμί, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ. 2810 286953

—————————————————————

FTIAXTO4U

Ωριγένους 5, Κοζάνη

Τηλ. 24610 25990

www.ftiaxto4u.gr

>> Δες την σελίδα του καταστήματος στο Ftiaxto.gr <<

—————————————————————

Εάν λείπουν από τη λίστα μας κάποια καταστήματα πλεξίματος που έχουμε παραλείψει, παρακαλούμε στείλε μας ένα email στο info@ftiaxto.gr με τα στοιχεία του για να το βρούμε και να το προσθέσουμε! Ευχαριστούμε πολύ!