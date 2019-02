Ανακοινώθηκε η Χειροτέχνικα Θεσσαλίας 2019

Η Χειροτέχνικα, η μεγαλύτερη σε δημοτικότητα και επισκεψιμότητα γιορτή της χειροτεχνίας και του Do-It-Yourself, έρχεται για πρώτη φορά στον Βόλο.

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Απριλίου ο πολυχώρος Τσαλαπάτα στον Βόλο θα μετατραπεί στο μεγαλύτερο σημείο συνάντησης στη Θεσσαλία για έμπειρους αλλά και επίδοξους χειροτέχνες όλων των ηλικιών.

Σε μια έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, ειδικά διαμορφωμένο με αίθουσες εκδηλώσεων, εστιατόρια και δυνατότητα υπαίθριου πάρκινγκ, δίνεται η ευκαιρία στους επισκέπτες να ενημερωθούν για πολλαπλές πτυχές της αγαπημένης τους ασχολίας, να αγοράσουν υλικά κι εξοπλισμό και να έρθουν σε επαφή με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, αποκομίζοντας συμβουλές και τεχνογνωσία.

Προσφέρεται μια εξαιρετικά μεγάλη πληθώρα σεμιναρίων με ευρεία ποικιλία θεμάτων, στα οποία οι συμμετέχοντες κατόπιν καθοδήγησης από τους ειδικούς, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν καινούργιες τεχνικές και να δημιουργήσουν ένα ολόδικό τους χειροτέχνημα.

Όλα τα workshops συντονίζονται από κορυφαίους επαγγελματίες και ειδήμονες του χώρου και απευθύνονται σε όλα τα είδη επισκεπτών, ανεξάρτητα από το τι εμπειρία κατέχουν.

Επιπλέον, παρουσιάσεις και ομιλίες ειδικών σχετικά με όλα τα πεδία ενασχόλησης με την τέχνη το crafting και do it yourself, προσφέρονται δωρεάν στο κοινό όλες τις μέρες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή ατόμων όλων των επιπέδων γνώσης ανεξαιρέτως. Η γνώση, η μετάδοσή της και η πρακτική της εφαρμογή, βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των μαθημάτων. Η είσοδος είναι φυσικά δωρεάν για όλους!

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Market, θα είναι διαθέσιμα περίπτερα των γνωστότερων προμηθευτών υλικών και εργαλείων του χώρου, προσφέροντας στον επισκέπτη την ευκαιρία να εξασφαλίσει οτιδήποτε χρειάζεται για τα έργα του, όσο εξειδικευμένο κι αν είναι.

Μια ευρεία γκάμα από εμπόρους, αντιπροσώπους αλλά και καταστήματα, φέρνει το Market στην καρδιά του φεστιβάλ.

Τέλος, οι μικροί μας φίλοι έχουν κι αυτοί τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον κόσμο της χειροτεχνίας, μέσω της παιδικής απασχόλησης στην οποία προσφέρεται εκμάθηση, θεωρητική αλλά και πρακτική, για παιδιά όλων των ηλικιών.

Σας περιμένουμε όλους, άντρες γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών, έμπορους ή επισκέπτες, επαγγελματίες ή μη, στη μεγαλύτερη γιορτή της χειροτεχνίας και της χειροποίητης δημιουργίας, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στη γιορτή με τη σφραγίδα της Χειροτέχνικα.

Αν έχεις επιχείρηση υλικών και εργαλείων και θέλεις να λάβεις μέρος στην Χειροτέχνικα Θεσσαλίας 2019, συμπλήρωσε την φόρμα ενδιαφέροντος.

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2019

6 & 7 Απριλίου, 10.00 – 21.00

Πολυχώρος Τσαλαπάτα, Παλαιά Βόλος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

www.xeirotexnika.gr