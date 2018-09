Δωρεάν παρουσιάσεις και σεμινάρια δημιουργικών DIY κατασκευών στα Praktiker

Η Praktiker Hellas γιορτάζει την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και διοργανώνει δωρεάν DIY σεμινάρια και παρουσιάσεις στα καταστήματά της με σκοπό να αναδείξει την αφοσίωση στην ικανοποίηση και στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη.

Μαζί με περισσότερες από 80 εταιρείες, η Praktiker Hellas συμμετέχει στην ΕΕΕΠ (1/6-10) και το γιορτάζει! Τι σημαίνει αυτό για εμάς πρακτικά; Μια ολόκληρη εβδομάδα με δωρεάν σεμινάρια από την δημιουργική ομάδα των Praktiker και δωρεάν παρουσιάσεις από μεγάλες εταιρείες στο χώρο του DIY. Δες το πρόγραμμα και – όπου χρειάζεται – δήλωσε συμμετοχή για να εξασφαλίσεις την θέση σου!

Πρόγραμμα Δωρεάν σεμιναρίων δημιουργικών DIY κατασκευών by Praktiker

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε όλα τα καταστήματα Praktiker την ίδια ώρα. Κλείσε τη θέση σου, τηλεφωνώντας στο κατάστημα που σε ενδιαφέρει, θα βρεις λίστα στο τέλος του προγράμματος.

Διακοσμητική ξύλινη ταμπέλα

Δευτέρα 17:00 – 19:00

Φτιάξτε μόνοι σας την πιο πρωτότυπη ταμπέλα, με χρήση στένσιλ! Επιλέξτε ανάμεσα σε διαφορετικά στυλ και προσαρμόστε την στο δικό σας.

Στοπ πόρτας από τσιμέντο

Τρίτη 17:00 – 19:00

Δημιουργήστε το πιο όμορφο αλλά και αποτελεσματικό στοπ πόρτας και δώστε στο σπίτι σας μία νότα βιομηχανικού design!

Ξύλινη μολυβοθήκη

Τετάρτη 17:00 – 19:00

Μάθετε πως φτιάχνεται η πιο εύκολη ξύλινη μολυβοθήκη με ένα δραπανοκατσάβιδο και διακοσμήστε την όπως θέλετε!

Ξύλινο φωτιστικό

Πέμπτη 17:00 – 19:00

Το Do It Yourself στα καλύτερά του! Εντυπωσιάστε με το νέο σας φωτιστικό που θα φτιάξετε και θα βάψετε με τα χρώματα της αρεσκείας σας!

Κάθετος κήπος

Παρασκευή 17:00 – 19:00

Φτιάξτε τον δικό σας κάθετο κήπο από ξύλο και γυάλινα βάζα και βάλτε μέσα τα μυρωδικά σας για να είναι πάντα έτοιμα για την μαγειρική!

Διακοσμητικός δίσκος σερβιρίσματος

Σάββατο 11:00 – 13:00

Πως κολλάνε τα πλακάκια; Με το διακοσμητικό δίσκο που θα φτιάξετε από ξύλο και πλακάκι, θα μάθετε τα βασικά, και θα πάρετε σπίτι σας το πιο όμορφο δώρο για σας!

Πρόγραμμα Δωρεάν Παρουσιάσεων

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα καταστήματα Praktiker, δες το πρόγραμμα για το θέμα που σε ενδιαφέρει. Όπου αναγράφεται απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, κλείνεις την θέση σου, τηλεφωνώντας στο αντίστοιχο κατάστημα, θα βρεις λίστα στο τέλος του προγράμματος.

Ελάτε να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας με την Bosch!

Η Bosch γιορτάζει «με όλη της τη δύναμη» την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών στα καταστήματα Praktiker! Στα πλαίσια αυτής, σας προσκαλεί να συμμετέχετε σε διαδραστικά workshops και να γεμίσετε δημιουργικά τις μπαταρίες σας.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής *

Garden Games από την Gardena!

Είστε έτοιμοι να σκοράρετε και να κερδίσετε; Η Gardena σας δίνει την ευκαιρία να παίξετε το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι με και να κερδίσετε ένα σετ ψαλίδια γκαζόν μπαταρίας!

Ανοιχτή προσέλευση

VECHRO SELECTIONS: Νέες τάσεις για το φθινόπωρο του 2018 από την VECHRO

Η Vechro σας προσκαλεί σε έναν εντυπωσιακό χώρο μέσα στο κατάστημα για να μάθετε τα πάντα για τις τελευταίες τάσεις της διακόσμησης και των χρωμάτων. Και, αναζητήστε την τυχερή συσκευασία στο πιο χρωματιστό Κυνήγι Θησαυρού και κερδίστε χρώματα Vechro της αρεσκείας σας.

Ανοιχτή προσέλευση

Your Week από την Karcher!

Η Karcher σχεδιάζει μία μοναδική εβδομάδα όπου θα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά, στο κατάστημα του Ταύρου, τα πρωτοποριακά μηχανήματα καθαρισμού και να κερδίσετε πολλά δώρα! Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε σας! Απολαύστε την!

Ανοιχτή προσέλευση

Έκπληξη από τσιμέντο ISOMAT!

Ελάτε να δημιουργήσετε το δικό σας διακοσμητικό από τσιμέντο με την βοήθεια των ειδικών! Μάθετε τα πάντα για το σύγχρονο υλικό που κυριαρχεί στη διακόσμηση!

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής *

Άλλαξε ό,τι θες απλά με ένα πινέλο από την Noventa!

Το ξέρατε ότι μπορείτε να ανακαινίσετε μόνοι σας τα παλιομοδίτικα πλακάκια στο μπάνιο ή την κουζίνα, τα φθαρμένα ντουλάπια και τα έπιπλα ή ακόμα και το δάπεδο; Και μάλιστα, απλά και γρήγορα, με ένα πινέλο ή ρολό. Η ομάδα της V33, σας δείχνει πόσο εύκολο είναι να εφαρμόσετε τα πρωτοποριακά χρώματα ανακαίνισης RΕΝΟ, σε μια παρουσίαση εφαρμογής.

Ανοιχτή προσέλευση

Weber Grill Academy

Ένας νόστιμος συνδυασμός θεωρίας και πράξης γύρω από το BBQ! Οι καθηγητές της Ακαδημίας θα σας διδάξουν όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις διάφορες τεχνικές μαγειρικής με τα μπάρμπεκιου της Weber.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής *

Δήλωσε συμμετοχή στο αντίστοιχο κατάστημα

Αγ.Βαρβάρα 210 5699 650 – 652

Ανθούσα 211 1064950 – 952

Ελληνικό 210 9946 370 – 372

Μεταμόρφωση 210 2853950 – 52

Ταύρος 210 3493 150 – 152

Αλεξανδρούπολη 25511 1 4050 – 4052

Βόλος 24210 94250 – 252

Ηράκλειο Κρήτης 2811 100650 – 652

Θεσσαλονίκη 2310 489550 – 52

Ιωάννινα 26510 90050 – 52

Καλαμάτα 27210 72450 – 52

Λάρισα 2410 671250-52

Μάνδρα Αττικής 210 5552 750 – 752

Ξάνθη 25411-06750 52

Πάτρα 2610 362650 – 52

Ρόδος 2241 110550 – 52

Καλές δημιουργίες!