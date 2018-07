Ανακοινώθηκε η Χειροτέχνικα 2018

H Χειροτέχνικα, το μεγαλύτερο festival χειροτεχνίας και Do It Yourself στην Ελλάδα, πιστή στο ετήσιο ραντεβού της, επιστρέφει για όγδοη συνεχή χρονιά, με ανανεωμένη διάθεση και ένα πυκνό πρόγραμμα για τους λάτρεις του handmade και της κουλτούρας του DIY.

Για τρεις ημέρες και συγκεκριμένα στις 2, 3 και 4 Νοεμβρίου 2018, θα υποδεχθεί τους παλιούς και νέους φίλους της, στις εγκαταστάσεις της Helexpo στο Μαρούσι.

Πέρα από τις κλασσικές κατηγορίες DIY, την τιμητική τους φέτος θα έχουν τα fine arts, η καλλιγραφία, η εορταστική διακόσμηση και η διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

Το Ftiaxto.gr επιστρέφει δυναμικά στην διοργάνωση και αναλαμβάνει την επιμέλεια των καλλιτεχνικών σεμιναρίων, που θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Ενώ, σε συνεργασία με την ομάδα της Χειροτέχνικα, ετοιμάζει μία σειρά από δρώμενα και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο της επέκτασης και ανανέωσης της Χειροτέχνικα, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, επαγγελματίας ή ιδιώτης, να μοιραστεί μαζί της ιδέες ή προτάσεις συνεργασίας στη φετινή διοργάνωση.

Μείνετε συντονισμένοι μέσω της εκδήλωσης στο Facebook ή της ιστοσελίδας για τα επόμενα νέα που θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

Το festival της χειροτεχνίας και του DIY

2, 3 και 4 Νοεμβρίου 2018

Helexpo Marousi

Λεωφόρος Κηφισίας 39, Μαρούσι 15123

xeirotexnika.gr

info@xeirotexnika.gr

Facebook: Χειροτέχνικα

Instagram: xeirotexnika

Youtube: xeirotexnika

Twitter: xeirotexnika