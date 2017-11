Χειροτέχνικα Κρήτης… ερχόμαστε!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, στις 2 & 3 Δεκεμβρίου το μεγαλύτερο festival χειροτεχνίας & do

it yourself στην Ελλάδα, η Χειροτέχνικα, ταξιδεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και μαζί της και το Ftiaxto.gr!



Μετά την επιτυχία της στην Αθήνα τα τελευταία 7 χρόνια, η Χειροτέχνικα σαλπάρει

για την Κρήτη για δεύτερη φορά στην ιστορία της!

Για κάποιον που μπορεί να μην το γνωρίζει, η Χειροτέχνικα στην Κρήτη θα είναι μια 2ήμερη γιορτή που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη χειροτεχνία, είναι ανοιχτή στο κοινό και μπορούν να την επισκεφθούν ιδιώτες και επαγγελματίες.

Οι λάτρεις του χειροποίητου θα μάθουν ότι νέο κυκλοφορεί σε τεχνικές και υλικά στο πιο δημιουργικό διήμερο! Θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν υλικά και εργαλεία χειροτεχνίας και να φτιάξουν τις χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες τους. Θα συμμετέχουν σε διαδραστικά σεμινάρια σε 3 χώρους σεμιναρίων και θα ενημερωθούν για όλες τις νέες τάσεις στο χώρο του do it yourself! Τα σεμινάρια και οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του

διημέρου από το πρωί έως το βράδυ. Και μην ξεχνάτε και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους μικρούς μας φίλους!

Τι σεμινάρια θα βρει κανείς στη Χειροτέχνικα Κρήτης;

Σεμινάρια κατασκευής κοσμημάτων, εφαρμογής τεχνικών κιμωλίας, κατασκευής χριστουγεννιάτικων στολιδιών και διακοσμητικών, ραπτικής, πλεκτικής, mix media & decoupage.

Ενδεικτικά, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν οι ίδιοι: Σκουλαρίκια- σκούφους του άγιου Βασίλη από πολυμερικό πηλό, αστεράκια με βελονάκι, χριστουγεννιάτικα στεφάνια, καδράκια και τάρανδους εφαρμόζοντας τεχνικές mix media & decoupage. Ακόμη, σεμινάρια διακόσμησης για κηροπήγια και χριστουγεννιάτικες γαλότσες, ημερολόγια για τη νέα χρονιά με scrapbooking και διακόσμηση υφασμάτινων τσαντών!

Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ανακοινωθεί και είναι γεμάτο με νέες

τεχνικές: Κλείσε τώρα το εισιτήριο σου και μην τα χάσεις!

Όλο το πρόγραμμα και προπώληση στο: www.xeirotexnika.gr.

Και το Ftiaxto.gr θα είναι στη Χειροτέχνικα Κρήτης με τον δικό του χώρο και το online σεμινάριο Μάθε να ράβεις με την ραπτομηχανή σου! Και τις 2 ημέρες της διοργάνωσης θα μπορείς να μας επισκεφτείς, να δεις το σεμινάριο από κοντά, να τα πούμε από κοντά και φυσικά να το αποκτήσεις σε τιμή προσφοράς 49.60 ευρώ μόνο!

Και εννοείται οτι δεν πρέπει να χάσεις και τα χριστουγεννιάτικα σεμινάριά μας με φιγούρες από κάλτσες, διακοσμητικά σπιτάκια από χαρτόνι και αστεράκια από βελονάκι!

Αν αγαπάς τη χειροτεχνία, αν σου αρέσει να φτιάχνεις δημιουργίες και ψάχνεις που θα βρεις συγκεντρωμένους όλους τους προμηθευτές υλικών και εργαλείων, αλλά και πού θα μάθεις όλα όσα χρειάζεσαι για να εμπνευστείς, μην το χάσεις! Σε περιμένουμε!

Χορηγοί επικοινωνίας: Knossos fm, spirosoulis.com- the home issue, Missbloom.gr,

toftiaxa.gr, cretapost.gr, epixeiro.gr, candianews.gr

Με τη συνεργασία του ftiaxto.gr

Χειροτέχνικα Κρήτη 2017

ΔΕΚΚ Κρήτης, Γούβες Ηρακλείου

2 & 3 Δεκεμβρίου 2017

10.00- 21.00

Είσοδος για το κοινό (5 €/άτομο/ημέρα – Προπώληση 4 € – ΑΜΕΑ/Παιδιά έως 18 ετών: δωρεάν)

www.xeirotexnika.gr