Δημιουργίες: Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Κοσμήματος

Για όσους αγαπούν το κόσμημα και την αργυροχρυσοχοϊα, ένα νέο καλλιτεχνικό εργαστήρι κοσμήματος με το όνομα Δημιουργίες λειτουργεί από το 2011 στην Αγία Παρασκευή με την υπογραφή της κας Χρυσούλας Τσαγκαράκη.

Στον εξοπλισμένο χώρο του εργαστηρίου, μπορείτε να μοιραστείτε το μεράκι σας και να μάθετε αργυροχρυσοχοΐα, σχέδιο μικρογλυπτικής και κοσμήματος, εικαστικές κατασκευές και στοιχεία διακόσμησης.

Είτε είστε αρχάριοι και σκέφτεστε να ασχοληθείτε για πρώτη φορά με το κόσμημα, είτε προχωρημένοι και θέλετε να εξελίξετε τις τεχνικές σας, το εργαστήρι προσφέρει μαθήματα και εξειδικευμένα σεμινάρια που θα σας βοηθήσουν να μεταμορφώσετε τις ιδέες σας σε μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα.

Προγράμματα Εκμάθησης Αργυροχρυσοχοΐας

Η πρώτη σας επαφή με την Αργυροχρυσοχοΐα:

Αποκτήστε την πρώτη σας επαφή με τις βασικές τεχνικές και δημιουργήστε τα πρώτα σας κοσμήματα, με υλικά και εργαλεία του εργαστηρίου. Θα φύγετε από το πρώτο μάθημα με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, ένα μενταγιόν και ένα δαχτυλίδι και πολύ όρεξη να ανακαλύψετε περισσότερα για την τέχνη του εικαστικού κοσμήματος!

Ανοιχτά μαθήματα εργαστηρίου:

Εγγραφείτε στα ανοιχτά μαθήματα του εργαστηρίου και αποκτήστε ένα νέο, οικείο «σπίτι» για τις καλλιτεχνικές σας ανησυχίες. Στα ανοιχτά μαθήματα -που ξεκινούν το φθινόπωρο και κρατούν όλη τη «σχολική» χρονιά- θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε και να εξασκήσετε όλες τις τεχνικές σχεδίασης και κατασκευής κοσμήματος και να αξιοποιήσετε τον εξοπλισμό του εργαστηρίου για να πραγματοποιήσετε τις δικές σας ιδέες!

Εκμάθηση τεχνικών εικαστικού κοσμήματος

Μάθετε καινούριες τεχνικές, βελτιώστε την τεχνογνωσία σας και εξελίξτε τις κατασκευές σας, μέσα από μία σειρά μαθημάτων για εξειδικευμένες τεχνικές: Καστόνι – Κατασκευή κοσμήματος με Κερί – Σμάλτο & Υγρό Γυαλί στο μέταλλο – Μορφοποίηση / Σχηματοποίηση Μετάλλου (Anticlastic/Synclastic)– Υφή στο Μέταλλο & Τεχνικές Χημικής Χάραξης –Ένθεση Μετάλλου (Με κόλληση και Εγχάρακτη) – Ψυχροί Σύνδεσμοι – Κατασκευή Αλυσίδας – Εναλλακτικοί Τρόποι Χύτευσης – Ανάγλυφη αποτύπωση στο μέταλλο – Ένθεση φύλλου χρυσού σε ασήμι– Δημιουργία Ψάθας σε μέταλλο –Δέρμα και μέταλλο – Ανοδίωση Τιτανίου (χρωματισμός μέσω ηλεκτρόλυσης) – Hollow Form Ring (κούφιο δαχτυλίδι) – Plexiglass (επεξεργασία – μορφοποίηση – συνδεσμολογία) – Ξύλο και Μέταλλο.

Χαρακτική – Καρφωτική

Η Χαρακτική και η Καρφωτική πολύτιμων λίθων (Αδαμαντοδεσία) αποτελούν σημαντικό κομμάτι στον κλάδο της αργυροχρυσοχοίας και απευθύνονται σε όσους έχουν τις βασικές γνώσεις στην κατασκευή κοσμήματος. Η απόκτηση των βασικών γνώσεων στις σημαντικότερες τεχνικές και η εφαρμογή τους στο κόσμημα δημιουργούν τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για τις τεχνικές καρφώματος στο μέλλον.

Δείτε εδώ τις δημιουργίες των σπουδαστών του καλλιτεχνικού εργαστηρίου

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε με την κα Τσαγκαράκη για να λύσετε όλες τις απορίες σας και να ανακαλύψετε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας!

Παπαφλέσσα 4, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο: 6944132954

email: htsagaraki@hotmail.com

Λίγα λόγια για την Υπεύθυνη του Εργαστηρίου

Η Χρυσούλα Τσαγκαράκη σπούδασε γραφιστική στη Σχολή Βακαλό (Bachelor of Arts), όπου παρακολούθησε το εργαστήριο Εικαστικού Κοσμήματος και Μικρογλυπτικής, και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Visual Communication and Interactive Media (Master of Arts, University of Derby). Παράλληλα σπούδασε Πειραματικό Κόσμημα, Σχέδιο και Τεχνική (Experimental Jewellery), καθώς και Υφή και Χρώμα στο Κόσμημα (Texture & Colour in Jewellery). Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις σε γκαλερί, πολιτιστικά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους της Αθήνας. Έχει συμμετάσχει στη Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών (Μουσείο Κοσμήματος «Ηλία Λαλαούνη»), στη διοργάνωση «Το Ελληνικό Design: 50 Χρόνια Σχολή Βακαλό» (Μουσείο Μπενάκη), καθώς και σε ομαδικές εκθέσεις. Διδάσκει αργυροχρυσοχοΐα, σχέδιο μικρογλυπτικής και κοσμήματος, εικαστικές κατασκευές και στοιχεία διακόσμησης στο εργαστήριό της, ενώ από το 2005 έως και το 2011 εργάστηκε ως καθηγήτρια Χειροποίητου Εικαστικού Κοσμήματος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε).