KinderDocs: Προβολές ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους

Μπορεί να μην είναι πολύ σχετικό με τις χειροτεχνίες, αλλά φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δες το πρόγραμμα του KinderDocs και σπεύσε με τα πιτσιρίκια σου!

Τί είναι το KinderDocs

To KinderDocs είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, προβολών βραβευμένων ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους, καθώς και δασκάλους, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείους, νονούς, νονές και τους φίλους τους. Μαζί θα ζήσουμε τη μαγεία της τέχνης του ντοκιμαντέρ και θα δοκιμάσουμε νέους τρόπους επικοινωνίας, με αφορμή ιστορίες που μας αφορούν όλους και αναδεικνύουν θέματα σημερινά, που ενδιαφέρουν, προβληματίζουν αλλά και ψυχαγωγούν.

Κάθε ντοκιμαντέρ, μια ιστορία που μιλάει για εφηβεία, φιλία, οικογένεια, εκπαίδευση, δημιουργικότητα, έκφραση, χορό, ψυχολογία, οικογενειακές σχέσεις, τέχνη, διαπολιτισμικότητα, μετανάστευση, περιβάλλον. Το KinderDocs έχει στόχο να γίνει ένα εργαλείο στην εκπαίδευση και να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας, επαφής και ανταλλαγής μεταξύ των νέων και των ενηλίκων, καθώς και να αναδείξει την τέχνη της αφήγησης και του ντοκιμαντέρ.

Η εμπειρία κάθε προβολής θα εμπνέει δημιουργικές δράσεις, καθώς και συζήτηση με σχετικούς καλεσμένους μετά από κάθε προβολή, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των μουσείων. Οι προβολές και η συζήτηση ή οι παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις διαρκούν μιάμιση (έως δύο ώρες) και γίνονται καθημερινές για τα σχολεία (και σαββατοκύριακα για το κοινό). Οι ταινίες είναι κατάλληλες για παιδιά και νέους από 8-17 ετών. Ο πρώτος κύκλος προβολών ξεκινάει τον Φεβρουάριο και διαρκεί έως τον Απρίλιο του 2017.

Πρεμιέρα των προβολών KinderDocs στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με βραβευμένα ντοκιμαντέρ και ενδιαφέρουσες συζητήσεις μετά τις προβολές

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου (για όλη την οικογένεια)

Dancing for you & Once Upon a Tree, ώρα 12:30

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση και βιωματικό εργαστήριο με θέμα τους σπόρους και καλεσμένους την Ελλήνα Χριστοδουλάρη, και την Ηρώ Μπενεσάϊα, από το Πελίτι Αθήνας, καθώς και την Δέσποινα Τζιουβάρα, Υπεύθυνη σχεδιασμού των παιδαγωγικών προγραμμάτων της Οργάνωσης Γη.

Τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν με τα αληθινά παιδιά που πρωταγωνιστούν στα ντοκιμαντέρ του KinderDocs, με τον τρόπο που προσεγγίζουν τον κόσμο, με τα μικρά και καταπληκτικά πράγματα που συμβαίνουν μόνο στην αληθινή ζωή και στα μάτια των παιδιών μοιάζουν μαγικά!

Dancing for you, ERLEND E. MO 2015 / Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, 30’

ΣΤΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Το halling είναι ένας θεαματικός νορβηγικός χορός που απαιτεί δύναμη και δεξιοτεχνία. Η δωδεκάχρονη Βίλντε προπονείται σκληρά για να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα κερδίσει στον διαγωνισμό αυτού του χορού. Καθοδηγούμενη από τον δάσκαλό της, ασκείται στην ισορροπία και τα ακροβατικά μέσα στην υπέροχη νορβηγική φύση, σε δάση, καταρράκτες, βουνά και κοίτες ποταμιών. Η Βίλντε αγαπάει τη φύση και λατρεύει τον παππού της, που της μιλάει για το νόημα της ζωής: να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και να είσαι δεμένος με την οικογένεια και τους φίλους σου. Η Βίλντε ελπίζει πως η προσπάθειά της θα δώσει χαρά και δύναμη και στον παππού της.

Once Upon a Tree, MARLEEN VAN DER WERF, 2013/ Ολλανδία, 13’

ΣΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Το αγαπημένο δέντρο της εντεκάχρονης Φιλίν είναι μια γιγαντιαία αιωνόβια βελανιδιά στο δάσος. Σκαρφαλώνει πάνω της και αγναντεύει τον κόσμο. Με τον μεγεθυντικό φακό, ανακαλύπτει τον πλούτο της ζωής που φιλοξενεί η βελανιδιά. Στις εξορμήσεις της, η νεαρή φυσιολάτρισσα λατρεύει να παρατηρεί τα δέντρα, αλλά προβληματίζεται για αυτά που βλέπει να κόβονται. Πώς γίνεται μέσα σε μια στιγμή να κόβεται ένα δέντρο που χρειάστηκε τόσα χρόνια για να μεγαλώσει, που φιλοξενεί και τρέφει τόσα ζώα και έντομα; Η Φιλίν καταστρώνει ένα σχέδιο για να σώσει τη βελανιδιά και το δάσος της.

Βραβεία (επιλογή):

SHORT SHORTS FILM FESTIVAL ASIA: WINNER | SAVE THE EARTH! COMPETITION PLANET IN FOCUS FILM FESTIVAL: WINNER | BEST SHORT FILM

HAMPTONS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: AWARD FOR ARTISTIC MERIT FOR DIRECTOR MARLEEN VAN DER WERF WILDLIFE VAASA FILM FESTIVAL: WINNER | CHILDREN FILMS CATEGORY

Δείτε όλο το πρόγραμμα του KinderDocs στη σελίδα www.kinderdocs.com

Διοργάνωση: Kouzi Productions σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Με την υποστήριξη του idfa, του μεγαλύτερου φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στον κόσμο, στο Άμστερνταμ, και του doxs!, του παλαιότερου και σημαντικότερου γερμανικού φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους.

Διοργάνωση και καλλιτεχνική επιμέλεια KinderDocs: Δήμητρα Κουζή – Kouzi Productions

Μελίνας Μερκούρη 4, 11521 Αθήνα

Tηλ.: +30 210 7219 909 , Κιν.: +30 694 6060 862

info@kinderdocs.com, www.kinderdocs.com

Τιμή εισιτηρίου: 3€ (παιδιά) 6€ (ενήλικες)

Προπώληση: Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΕΜ & ΚΥΡ 10.00-18.00, ΠΑΡ & ΣΑΒ 10.00-22.00

Όλες οι ταινίες KinderDocs προβάλλονται με ελληνικούς υποτίτλους.

Για ομαδικές κρατήσεις και σχολεία (Τετάρτη) παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Μπενάκη, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10.00-14.00, Τηλ.: 2103671067-9.

ΑΘΗΝΑ

Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς

Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου Αθήνα

Τηλ: 2103453111

www.benaki.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Εγνατίας 154 (ΔΕΘ-HELEXPO)

Τηλ. 2310 240002, 2310 240403, 2310 251928

www.mmca.org.gr