Φρουτένιες γρανίτες για μικρούς και μεγάλους

Εάν ψάχνεις κάτι υγειινό και δροσιστικό που μπορείς να έχεις στο ψυγείο σου και να προσφέρεις σε μικρούς ή μεγάλους (ή και μόνο σε σένα) τότε ρίξε μια ματιά σε αυτή την πολύ εύκολη συνταγή που βρήκαμε για να φτιάξεις φρουτένιες γρανίτες στο How Does She. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι φρούτα, χυμό και τα καλούπια για γρανίτες. Για δες παρακάτω…

Εάν έχεις αγοράσει τα πλαστικά καλούπια για γρανίτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο τότε σίγουρα έχεις ήδη δοκιμάσει να φτιάξεις γρανίτα από χυμό φρούτων. Εάν όχι, τότε σου προτείνουμε να δοκιμάσεις πρώτα με τον τρόπο που μας δείχνει η ομάδα του How Does She. Και εάν δεν έχεις τα καλούπια αυτά μην στεναχωριέσαι… μπορείς να τις φτιάξεις μέσα σε μικρά πλαστικά ποτηράκια ή όπου αλλού εσύ θέλεις.

Τα υλικά που θα χρειαστείς για να φτιάξεις τις φρουτένιες γρανίτες είναι:

– Χυμό φρούτου κατά προτίμηση διάφανο (μπορείς να δοκιμάσεις με χυμό λεμόνι, χυμό μήλο ή χυμό σταφύλι) Μπορείς να κάνεις γρανίτα με οποιδήποτε χυμό, αλλά εδώ θέλουμε διάφανο για να φαίνονται τα κομματάκια φρούτου.

– Κομμάτια φρούτο (αχλάδι, πορτοκάλι, μανταρίνι, μάνγκο, πεπόνι, ανανά… μπορείς να δοκιμάσεις με τα πάντα!)

– Καλούπια για γρανίτες και ξυλάκια

Και τώρα οι φοβερές οδηγίες. Πρώτα βάζεις τον χυμό, όχι μέχρι επάνω γιατί θα βάλεις και τα φρούτα. Μετά προσθέτεις τα κομματάκια των φρούτων. Λίγα ε; Μην το παρακάνεις! Και μετά βάζεις το ξυλάκι. Λογικά το ξυλάκι σου θα σταθεροποίηθεί με τη βοήθεια των φρούτων. Βούρ στην κατάψυξη και υπομονή μέχρι να παγώσουν.

Μπορείς να κάνεις ακριβώς το ίδιο με παγάκια σε παγοθήκες με όμορφα σχέδια για να τα παροσθέτεις στους χυμούς σου το καλοκαίρι για να είναι δροσεροί, αλλά να μην νερώνουν!

Άντε και καλό μας καλοκαίρι!