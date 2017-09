Οικολογικά καθαριστικά για το σπίτι σου

Εάν έχεις καθυστερήσει να κάνεις το ανοιξιάτικο καθάρισμα του σπιτιού σου και αναζητάς τρόπους να αποφεύγεις τα γεμάτα χημικά καθαριστικά που κυκλοφορούν στην αγορά, προτείνουμε να κάνεις μια βόλτα από το άρθρο που βρήκαμε στο How Does She για καθαριστικά που μπορείς να φτιάξεις μόνος σου. Με απλά συστατικά όπως μαγειρική σόδα, ξύδι, λεμόνι και αιθέρια έλαια μπορείς τελικά να κάνεις θαύματα!

Το συγκεκριμένο άρθρο από το How Does She είναι τόσο αναλυτικό που είναι αδύνατον να σου μεταφέρουμε όλη την πληροφορία του εδώ.

Αυτά όμως που θα σε βοηθήσουν για να το διαβάσεις είναι οτι είναι χωρισμένο σε χώρους του σπιτιού, οι οποίοι προφανώς έχουν και διαφορετικές ανάγκες στην καθαριότητά τους, όπως το μπάνιο, η κουζίνα κτλ.

Εκτός από τις συνταγές να φτιάξεις μόνη σου τα καθαριστικά σου, θα βρεις και διάφορες συμβουλές για να καθαρίζεις πιο εύκολα τα τζάμια σου, να καθαρίζεις τα παιδικά παιχνίδια που βάζουν τα μικρά στο στόμα τους, τις οδοντόβουρτσες, ακόμη και συνταγή για αρωματικό χώρου (την είχαμε ανεβάσεις αρκετά παλαιότερα εδώ Χειροποίητο αρωματικό χώρου).

Επειδή φαντάζομαι οτι μπορεί να ανοίξεις το άρθρο και βλέποντας τις φωτογραφίες να μην προχωρήσεις φοβούμενος οτι δεν υπάρχουν τα προϊόντα αυτά στην Ελλάδα, να σε προλάβουμε και να σου πούμε ότι…

Το baking soda είναι η μαγειρική σόδα, η club soda είναι η σόδα που πίνουμε και το hydrogen peroxide είναι το υπεροξείδιο του υδρογόνου που ανακαλύψαμε οτι είναι το γνωστό μας οξυζενέ.

Μην διστάσεις, λοιπόν, να δοκιμάσεις τις συνταγές από το How Does She και να τους δώσεις μια ευκαιρία, ειδικά εάν έχεις μικρά παιδιά στο σπίτι και θέλεις να αποφύγεις τα πολλά χημικά!

Εάν όντως κάνουν δουλειά στο καθάρισμα και βοηθούν και στην προστασία του περιβάλλοντος, έχεις κάνει και κάτι καλό για το μέλλον όλων μας!